मध्य प्रदेश में 11 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, नीले ड्रम में मिला शव

मथुरा राजक की तलाश जारी

पीड़ित परिवार को संदेह है कि इस वारदात में मथुरा राजक नाम का शख्स शामिल है, जो कपड़े धोने की दुकान चलाता है। परिवार का कहना है कि राजक, आशा पर शादी के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। जब आशा ने इनकार कर दिया, तो शायद उसने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया होगा। फिलहाल राजक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस बीच, फॉरेंसिक टीमें मौके से सबूत इकट्ठा कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बच्चे की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है।