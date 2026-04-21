मध्य प्रदेश में 11 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, नीले ड्रम में मिला शव
मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 11 साल के बच्चे का शव घर के भीतर रखे एक नीले ड्रम में मिला है। पुलिस के मुताबिक, शक होने पर बच्चे की मां आशा ने पुलिस को सूचना दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें घर के अंदर खून के निशान मिले। जांच के दौरान पुलिस को एक ड्रम के भीतर से बच्चे का शव बरामद हुआ।
मथुरा राजक की तलाश जारी
पीड़ित परिवार को संदेह है कि इस वारदात में मथुरा राजक नाम का शख्स शामिल है, जो कपड़े धोने की दुकान चलाता है। परिवार का कहना है कि राजक, आशा पर शादी के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। जब आशा ने इनकार कर दिया, तो शायद उसने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया होगा। फिलहाल राजक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस बीच, फॉरेंसिक टीमें मौके से सबूत इकट्ठा कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बच्चे की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है।