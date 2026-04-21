मल्टीनेशनल कंपनी के पुरुष शौचालय में धार्मिक अनुष्ठान पर बवाल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश

माधुरी मिस्ल ने की महिला कर्मचारियों से बातचीत करने की अपील

मिस्ल ने कहा कि इन आरोपों से ऑफिस की सुविधाओं तक सभी कर्मचारियों की समान पहुंच और उनके अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि महिला कर्मचारियों से गोपनीय तरीके से बातचीत की जाए, ताकि यह पता चल सके कि इस पूरे घटनाक्रम के कारण किसी को किसी तरह का दबाव या असहजता तो महसूस नहीं हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑफिस के माहौल को सभी के लिए सम्मानजनक बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करना बेहद ज़रूरी है।