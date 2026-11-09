कर्नाटक: अब हर सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होगी

अंग्रेजी शिक्षा की मांग बीते कुछ सालों में काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि कई परिवार अच्छी नौकरी और परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे थे। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन शुरू करके, राज्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को अपने साथ जोड़े रखने और परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने की उम्मीद कर रहा है।

शिक्षकों को तैयार रखने के लिए कर्नाटक सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। यह द्विभाषी प्रोग्राम साल 2019-20 में 6,539 स्कूलों में शुरू किया गया था, और इसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। बेंगलुरु उत्तर और बेंगलुरु दक्षिण के कुल 1,465 सरकारी स्कूलों में से 1,103 स्कूलों को पहले ही अंग्रेजी माध्यम की प्राइमरी क्लासें चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, साल 2024-25 में लगभग 2,000 स्कूलों ने अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन शुरू किए हैं।