BRICS की दस्तक: दिल्ली के होटलों में एक भी कमरा नहीं, किराए ने छुए आसमान

होटलों में यह भीड़ दरअसल प्रतिनिधियों के जल्दी आने और सामान्य से ज्यादा दिनों तक रुकने के कारण बढ़ी है। ऐसे में बाकी लोगों के लिए खासकर मध्य दिल्ली के उन इलाकों में जहां दूतावास हैं, पर्यटकों या बिजनेस के लिए आने वाले लोगों के लिए कमरे कम पड़ गए हैं। रेडिसन होटल ग्रुप साउथ एशिया के निखिल शर्मा बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार होटलों के औसत किराए में 25 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। आखिरी समय पर होने वाली बुकिंग या कैंसिलेशन की वजह से भी किराए में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।