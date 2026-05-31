लुधियाना के नए हवाई अड्डे की छत 14 दिन में उखड़ी, उठे गंभीर सवाल

मरम्मत जारी, जांच के आदेश

इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस जांच का मकसद यह जानना है कि गलती कहां हुई और भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मामले में पंजाब सरकार पर खराब निर्माण मानकों का आरोप लगाया है और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही तय करने की मांग की है।