लुधियाना के नए हवाई अड्डे की छत 14 दिन में उखड़ी, उठे गंभीर सवाल
देश
लुधियाना का नया हवाई अड्डा, जिसे खुले अभी सिर्फ दो ही हफ्ते हुए थे, वह 30 मई को आए आंधी-तूफान और भारी बारिश की चपेट में आ गया। टर्मिनल भवन के अंदर पानी टपकने लगा, छत के सीलिंग पैनल उखड़ गए और छत के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। किसी नए-नवेले टर्मिनल से ऐसे हालात की अपेक्षा तो बिलकुल नहीं की जाती।
मरम्मत जारी, जांच के आदेश
इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस जांच का मकसद यह जानना है कि गलती कहां हुई और भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मामले में पंजाब सरकार पर खराब निर्माण मानकों का आरोप लगाया है और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही तय करने की मांग की है।