लुधियाना: 3 साल के मासूम को स्कूल बस ने कुचला, ड्राइवर-स्कूल प्रबंधन पर FIR
लुधियाना में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां स्कूल बस की चपेट में आने से 3 साल के मासूम बच्चे समरदीप सिंह की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक, समरदीप अपनी मां के साथ बहन को BITS इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल छोड़ने गया था, तभी यह दुखद घटना हो गई। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने रास्ता साफ देखे बिना ही बस आगे बढ़ा दी, जिससे समरदीप बस के दोनों पहियों के नीचे आ गया।
ड्राइवर गिरफ्तार, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR
हादसे के बाद समरदीप के पिता ने बताया कि ड्राइवर मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन गांववालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह भी पता चला कि ड्राइवर के पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बस में कोई अनिवार्य अटेंडेंट मौजूद नहीं था, जो 'सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी' के तहत तय किए गए बुनियादी सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस गंभीर लापरवाही ने स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।