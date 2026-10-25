लुधियाना: दहेज नहीं मिला तो पति ने पत्नी को सड़क पर घसीटा, CCTV ने खोली दरिंदगी

ट्विंकल का कहना है कि शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही उनके साथ मारपीट और बदसलूकी शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि यह तब और बढ़ गया जब शर्मा ने उनके कार्ड का इस्तेमाल करके 50,000 रुपये का कर्ज लिया।

ट्विंकल के भाई गौरव ने भी आरोप लगाया कि जब उन्हें अपनी बहन पर हुए इस हमले की खबर मिली और वे अपने जीजा के घर पहुंचे, तो उन पर भी हमला किया गया। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि जल्द ही FIR दर्ज कर ली जाएगी।