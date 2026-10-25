लुधियाना: दहेज नहीं मिला तो पति ने पत्नी को सड़क पर घसीटा, CCTV ने खोली दरिंदगी
लुधियाना से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रितेश शर्मा नाम का एक शख्स अपनी पत्नी ट्विंकल को दहेज की मांग पूरी न होने पर सड़क पर बालों से घसीट रहा था।
रितेश महिंद्रा थार SUV और एक बाइक की मांग कर रहा था। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। जब पड़ोसियों ने यह देखा तो उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की।
पत्नी के भाई पर भी किया हमला
ट्विंकल का कहना है कि शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही उनके साथ मारपीट और बदसलूकी शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि यह तब और बढ़ गया जब शर्मा ने उनके कार्ड का इस्तेमाल करके 50,000 रुपये का कर्ज लिया।
ट्विंकल के भाई गौरव ने भी आरोप लगाया कि जब उन्हें अपनी बहन पर हुए इस हमले की खबर मिली और वे अपने जीजा के घर पहुंचे, तो उन पर भी हमला किया गया। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि जल्द ही FIR दर्ज कर ली जाएगी।