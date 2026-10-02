लखनऊ में मां की हत्या: क्या यौन रुझान और मानसिक उलझन थी वजह?
लखनऊ में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को अपनी मां की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। यह घटना घर पर हुए झगड़े के दौरान हुई। लड़का अपने यौन रुझानों को लेकर परिवार से मतभेद के कारण अलग रह रहा था। हालांकि, उसने गुरुवार रात अपनी मां से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उसके पिता ने उसे घर बुलाया था।
पुलिस परिवार और मानसिक स्वास्थ्य की जांच में जुटी
घटना के बाद लड़के ने अपने पिता और पुलिस, दोनों को फोन किया। उसके पिता ने बताया कि नाबालिग को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थीं और कई अस्पतालों में उसका इलाज भी चला था। परिवार ने उसे सामाजिक बदनामी से बचाने के लिए अलग रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में तनाव बना हुआ था। पुलिस अब परिवार के आपसी रिश्तों और लड़के के मानसिक स्वास्थ्य के इतिहास, दोनों की जांच कर रही है ताकि इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की वजहों को समझा जा सके।