लखनऊ में एक 18 साल की युवती पर रविवार को तेजाब से हमला किया गया। यह घटना तब हुई जब उसके परिवार ने 25 साल के तौसीफ नाम के एक शख्स के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब परिवार ने अपनी बेटी से शादी करने की तौसीफ की बात नहीं मानी, तो वह गुस्से में आ गया। उसने पहले लड़की पर तेजाब फेंका, फिर चाकू से उसके माता-पिता और छोटे भाई को भी घायल कर दिया। घटना में घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया।