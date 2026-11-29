लखनऊ: शादी से इनकार का खौफनाक अंजाम, 18 साल की युवती पर फेंका तेजाब
लखनऊ में एक 18 साल की युवती पर रविवार को तेजाब से हमला किया गया। यह घटना तब हुई जब उसके परिवार ने 25 साल के तौसीफ नाम के एक शख्स के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब परिवार ने अपनी बेटी से शादी करने की तौसीफ की बात नहीं मानी, तो वह गुस्से में आ गया। उसने पहले लड़की पर तेजाब फेंका, फिर चाकू से उसके माता-पिता और छोटे भाई को भी घायल कर दिया। घटना में घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया।
तौसीफ पर BNS के तहत आरोप
पुलिस ने तौसीफ पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उस पर गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त अर्पित विजयवर्गीय ने पुष्टि की कि यह हमला शादी के विवाद के कारण हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि जाँचकर्ता अब सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके।