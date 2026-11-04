लखनऊ में त्योहारों को लेकर सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने बाजारों में उतारे सादे कपड़ों में जवान

मुख्य सड़कों और भीड़ वाली जगहों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी मिशन शक्ति और एंटी-रोमियो टीमों के साथ मौजूद रहेंगी।

व्यावसायिक इलाकों, धार्मिक स्थलों और पटाखों की दुकानों व गोदामों पर भी खास चेकिंग की जाएगी ताकि सुरक्षा नियमों का पालन हो। इसके साथ ही, पुलिस अवैध पार्किंग पर सख्ती बरतेगी, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेगी, रिहायशी इलाकों में गश्त बढ़ाएगी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी करेगी।