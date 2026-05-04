70 की उम्र में NEET-UG! मां का सपना पूरा करने चला लखनऊ का बेटा
देश
लखनऊ के 70 साल के अशोक बहार ने 3 मई को NEET-UG की परीक्षा दी। वे अपनी दिवंगत मां के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास मेडिकल की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, फिर भी उनकी पत्नी, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उन्हें यह परीक्षा देने के लिए काफी हौसला बढ़ाया।
लखनऊ में 37,000 उम्मीदवारों ने दी NEET-UG परीक्षा
इस साल लखनऊ में कुल 37,000 उम्मीदवारों ने 76 सेंटरों पर NEET-UG परीक्षा दी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इस दौरान कड़ी सुरक्षा जांच की गई और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हुआ। कई युवा उम्मीदवारों के लिए NEET को पास करना ग्रेजुएशन के मेडिकल कोर्स करने का सबसे पहला और बड़ा कदम होता है।