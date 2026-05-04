70 की उम्र में NEET-UG! मां का सपना पूरा करने चला लखनऊ का बेटा देश May 04, 2026

लखनऊ के 70 साल के अशोक बहार ने 3 मई को NEET-UG की परीक्षा दी। वे अपनी दिवंगत मां के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास मेडिकल की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, फिर भी उनकी पत्नी, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उन्हें यह परीक्षा देने के लिए काफी हौसला बढ़ाया।