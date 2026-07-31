4700 करोड़ रुपये की लागत से बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे 17 दिन में तीसरी बार धंसा

गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। फिलहाल, मरम्मत दल नुकसान ठीक करने और मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। इतनी कम अवधि में 3 बार सड़क टूटने से लोग अब इसकी निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

NHAI का कहना है कि वे सड़क के रखरखाव पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, खासकर बारिश के मौसम में। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदारों की 15 साल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मरम्मत करने की जिम्मेदारी है। इसी तरह की दिक्कतें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिली हैं, लेकिन NHAI ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में यात्रियों की यात्राएं सुरक्षित रहेंगी।