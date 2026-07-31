4700 करोड़ रुपये की लागत से बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे 17 दिन में तीसरी बार धंसा
लगभग 4700 करोड़ रुपये की लागत से बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे सिर्फ 17 दिनों के अंदर तीसरी बार टूट गया है। यह ताजा घटना उन्नाव के बेगमखेड़ा गांव के पास हुई, जहां पहले से चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान ही सड़क का एक हिस्सा धंस गया और एक ट्रक पलट गया।
NHAI ने ठेकेदारों की 15 साल की मरम्मत की जिम्मेदारी बताई
गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। फिलहाल, मरम्मत दल नुकसान ठीक करने और मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। इतनी कम अवधि में 3 बार सड़क टूटने से लोग अब इसकी निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
NHAI का कहना है कि वे सड़क के रखरखाव पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, खासकर बारिश के मौसम में। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदारों की 15 साल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मरम्मत करने की जिम्मेदारी है। इसी तरह की दिक्कतें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिली हैं, लेकिन NHAI ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में यात्रियों की यात्राएं सुरक्षित रहेंगी।