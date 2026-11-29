लखनऊ में शादी से इनकार करने पर एक मनचले ने छात्रा पर तेजाब से हमला कर दिया

लखनऊ: शादी से इनकार किया तो छात्रा पर तेजाब फेंका, बचाने आए माता-पिता पर भी हमला

लेखन आबिद खान 02:02 pm Nov 29, 202602:02 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक भयानक वारदात सामने आई है। यहां शादी से इनकार करने पर एक मनचले ने 12वीं कक्षा की छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने बीच-बचाव करने आए छात्रा के परिजनों पर भी चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में छात्रा समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। इस दौरान आरोपी भी तेजाब की चपेट में आ गया। उसने चाकू से खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।