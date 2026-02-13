लखनऊ: कार से 6 लोगों को रौंदा, बच्चे की मौत; गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार शाम को 6 वर्षीय बच्चे समेत 6 लोगों को कार से रौंदने वाले आरोपी चालक गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अवध कॉलिजिएट में 12वीं का छात्र है और उसकी उम्र 20-21 साल है। घटना के समय गौरव अपने कॉलेज के फेयरवेल से वापस लौट रहा था। उसकी कार में गर्लफ्रेंड भी बैठी थी। हादसे में 6 वर्षीय बच्चे दीक्षांत की मौत हो गई है।

हादसा हादसे के समय कार की गति थी 100 किमी प्रति घंटा लखनऊ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 7 बजे बंथरा थाना क्षेत्र में कानपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी। इसके बाद 12 वर्षीय अरमान, 100 मीटर दूर खड़े उन्नाव की साधना पटेल (35), उनकी मां मीना देवी (60), बेटे दीक्षांत (6) और ई-रिक्शा चालक अवध बिहारी (42) को रौंदते हुए आगे निकल गया। घटना के समय स्विफ्ट डिजायर कार की स्पीड 100 किलोमीटर/घंटा थी।

जांच गर्लफ्रेंड को सड़क पर उतारकर फरार हो गया था आरोपी पुलिस ने बताया कि लोगों को टक्कर मारने के बाद आरोपी की कार कुछ दूर आगे जाकर रुकी और अपनी गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पर उतारकर वह फरार हो गया। इसके बाद लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस के हवाले किया, जिसकी जानकारी पर छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी मोहान रोड स्थित कॉलेज की फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था। इस साल उसका 12वीं की परीक्षा है।

जांच बनी गांव में सीमेंट कारोबारी का बेटा है आरोपी पुलिस ने बताया कि कार से लोगों को टक्कर मारने वाला गौरव सिंह बनी गांव का रहने वाला है। उसके पिता सरिया और सीमेंट के कारोबारी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी गौरव किसी अन्य की कार लेकर पार्टी में गया था। मृतक बच्चे की मां ने पुलिस को कार नंबर के आधार पर शिकायत दी है। मृतक बच्चा दीक्षांत केंद्रीय विद्यालय का छात्र था और उन्नाव का रहने वाला था।

