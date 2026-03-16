होर्मुज जलडमरूमध्य पार करके LPG टैंकर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा, एक कल आएगा
क्या है खबर?
देश में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सोमवार शाम को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से लदा एक टैंकर युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। उसे बिना किसी अधिक प्रक्रिया के तुरंत पास दे दिया गया है। दूसरा टैंकर जहाज नंदा देवी भी जल्द ही भारत पहुंचने वाला है। वह आज रात या मंगलवार सुबह आ सकता है। इससे काफी हद तक LPG की किल्लत कम हो सकती है।
जहाज
टैंकरों में 92,700 मीट्रिक टन LPG
जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में स्थित फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज मौजूद हैं। इनमें से दो जहाज, शिवालिक और नंदा देवी, जो भारतीय ध्वज वाले LPG वाहक हैं, 13 को रवाना हुआ, 14 को होर्मुज पार किया और एक सोमवार को भारत आ गया। इन जहाजों में लगभग 92,700 मीट्रिक टन LPG है। नंदा देवी कांडला बंदरगाह जा रहा है।
ट्विटर पोस्ट
शिवालिक पहुंचा मुंद्रा
#WATCH | Gujarat: LPG tanker Shivalik, which crossed the Strait of Hormuz, reaches Mundra Port. pic.twitter.com/tVXvWunqba— ANI (@ANI) March 16, 2026
आपूर्ति
अब फारस की खाड़ी में 22 भारतीय जहाज
सिन्हा ने बताया कि 2 जहाजों के भारत पहुंचने के बाद अब फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक सवार हैं। इनमें से 6 LPG टैंकर है, जो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत का 80-90 प्रतिशत LPG होर्मुज से होकर आता है। पश्चिम में तनाव के बीच ईरानी सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने दोहराया कि भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति मिलेगी।