होर्मुज जलडमरूमध्य पार करके LPG टैंक शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा

होर्मुज जलडमरूमध्य पार करके LPG टैंकर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा, एक कल आएगा

लेखन गजेंद्र 06:07 pm Mar 16, 202606:07 pm

क्या है खबर?

देश में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सोमवार शाम को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से लदा एक टैंकर युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। उसे बिना किसी अधिक प्रक्रिया के तुरंत पास दे दिया गया है। दूसरा टैंकर जहाज नंदा देवी भी जल्द ही भारत पहुंचने वाला है। वह आज रात या मंगलवार सुबह आ सकता है। इससे काफी हद तक LPG की किल्लत कम हो सकती है।