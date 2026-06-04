दिल्ली: नबी करीम में चाय स्टाल पर LPG सिलेंडर फटा, 4 गंभीर रूप से झुलसे

घायलों का RML अस्पताल में चल रहा इलाज

सरिता के शरीर का करीब आधा हिस्सा जल गया। कृष्ण और अजय, जिनकी उम्र 19 साल है, दोनों के शरीर पर 40-40 प्रतिशत जलने के निशान हैं। वहीं, वहां से गुजर रहे जाकिर को भी 30 प्रतिशत जलने की चोटें आईं। सभी चारों घायलों को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल (RML) ले जाया गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गईं, लेकिन दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था।