दिल्ली: नबी करीम में चाय स्टाल पर LPG सिलेंडर फटा, 4 गंभीर रूप से झुलसे
दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक छोटे से चाय और नाश्ते के स्टाल पर गुरुवार सुबह अचानक द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर फट गया। इस धमाके में 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, स्टाल चलाने वाली सरिता ने कृष्ण नाम के व्यक्ति से गैस सिलेंडर बदलने के लिए कहा था। सिलेंडर बदलते ही धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण आग भड़क गई।
घायलों का RML अस्पताल में चल रहा इलाज
सरिता के शरीर का करीब आधा हिस्सा जल गया। कृष्ण और अजय, जिनकी उम्र 19 साल है, दोनों के शरीर पर 40-40 प्रतिशत जलने के निशान हैं। वहीं, वहां से गुजर रहे जाकिर को भी 30 प्रतिशत जलने की चोटें आईं। सभी चारों घायलों को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल (RML) ले जाया गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गईं, लेकिन दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था।
दमकल विभाग ने की सिलेंडर में धमाके की पुष्टि
दमकल विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि धमाका चाय की स्टाल के LPG सिलेंडर में ही हुआ था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि हादसे की असल वजह का पता चल सके।