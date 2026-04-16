दिल्ली में आज भी नहीं बदले LPG-CNG के दाम, जानें वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम

दिल्ली का 19-किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर 195.50 रुपये महंगा हुआ

अंतर्राष्ट्रीय तनाव और तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद, घरेलू LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 अप्रैल से 195.50 रुपये बढ़ गई है। यह बढ़ोतरी इंपोर्ट कॉस्ट (आयात लागत) बढ़ने के कारण हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि आपूर्ति (सप्लाई) स्थिर है और आजकल ज़्यादातर बुकिंग डिजिटल माध्यमों से हो रही हैं। इस बीच, एक भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से सुरक्षित रूप से गुजर गया है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद एनर्जी सप्लाई चेन (ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला) सुचारू रूप से चल रही है।