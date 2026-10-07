तमिलनाडु में सूखे का खतरा, कावेरी से मिला 14 साल का सबसे कम पानी

मेट्टूर बांध में अब सिर्फ 18 दिन का पानी बचा है। पानी की कमी के चलते पिछले साल के मुकाबले धान की खेती का रकबा करीब एक लाख एकड़ तक कम हो गया है।

पानी की कमी इतनी ज्यादा है कि कई किसानों को पारंपरिक तरीकों से धान की बुवाई की जगह सीधी बुवाई (डायरेक्ट सोइंग) करनी पड़ी है।

हालात को और भी बदतर बनाने के लिए, कर्नाटक ने सितंबर के आखिर और अक्टूबर की शुरुआत में जितना पानी देना था, उससे भी कम दिया। इससे तमिलनाडु का नदी के पानी के उचित बंटवारे को लेकर संघर्ष और बढ़ गया है।