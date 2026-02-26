न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की जांच कर रही समिति में बदलाव, लोकसभा अध्यक्ष ने पुनर्गठन किया

सेवानिवृत्त किसकी जगह लेंगे न्यायमूर्ति चंद्रशेखर लोकसभा अध्यक्ष ने 12 अगस्त, 2025 को 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी वासुदेव आचार्य शामिल थे। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव आगामी 5 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को शामिल किया गया है। यह बदलाव 6 मार्च से लागू होगा। समिति में अन्य कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब पुनर्गठित समिति जांच करेगी।

समिति समिति को चुनौती दे चुके हैं न्यायमूर्ति वर्मा लोकसभा के 146 सांसदों ने पिछले साल न्यायमूर्ति वर्मा पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद अध्यक्ष बिरला ने न्यायाधीश (जांच) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत जांच कमेटी बनाई थी। न्यायमूर्ति वर्मा ने समिति के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस साल की शुरूआत में न्यायमूर्ति वर्मा समिति के सामने पेश हो चुके हैं।

