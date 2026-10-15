त्योहारों पर हवाई किराए में भारी उछाल, यात्रियों की मांग- सरकार लगाम लगाए

क्या आप भी दीवाली या छठ के लिए घर जा रहे हैं तो जान लीजिए कि इस बार फ्लाइट के किराये में भारी उछाल आया है। मुंबई से पटना जैसे शहरों के लिए तो किराये 25,000 रुपये के पार निकल गए हैं।

लोकलसर्कल्स के एक सर्वे में लगभग 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया और 72 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैसे दे रहे हैं। इनमें से 45 प्रतिशत का कहना है कि उनका किराया लगभग दोगुना हो गया है। वहीं, 45 प्रतिशत लोगों ने यह भी कहा कि वे 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत ज्यादा किराया दे रहे हैं, जबकि 9 प्रतिशत ने तो यह बताया कि उनका किराया 100 प्रतिशत से भी ऊपर चला गया है।

हवाई ईंधन के महंगे होने और किराये पर सरकार की किसी सीमा न होने को इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है।