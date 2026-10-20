दिवाली पर महंगाई की मार: 72 प्रतिशत परिवारों ने बनाई फैशन उत्पाद खरीदने की योजना

बढ़ती कीमतों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ऊंची ब्याज दरों के चलते कर्ज लेना मुश्किल होने की वजह से परिवार अब सिर्फ जरूरी चीजों पर ही ध्यान दे रहे हैं। फैशन के सामान के अलावा, 45 प्रतिशत परिवार घर के लिए अप्लायंस और फर्नीचर, 39 प्रतिशत खास तरह के खाने का सामान और तोहफे और 22 प्रतिशत ने मोबाइल फोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स खरीदने की योजना बनाई है। इस साल दिवाली की खरीदारी के लिए 83 प्रतिशत लोग अपनी बचत का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर, त्योहारों पर होने वाला खर्च पिछले साल के 2.10 लाख करोड़ रुपये से घटकर इस बार 1.97 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, क्योंकि हर कोई अपने बजट पर बारीकी से नजर रख रहा है।