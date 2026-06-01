बंगाल में फिर बवाल! TMC सांसद के दफ्तर से लूटी बाढ़ राहत सामग्री, 'जय श्री राम' के नारों से गरमाई सियासत
दक्षिण 24 परगना में उस वक्त माहौल गरमा गया, जब स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद बापी हलदर के कार्यालय पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि सांसद बाढ़ राहत सामग्री को अपने पास दबाकर बैठे हैं और प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंचा रहे। गुस्साए लोगों ने वहां से राहत सामग्री छीन ली और कार्यालय के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचाया। इस दौरान भीड़ 'जय श्री राम' के नारे भी लगा रही थी।
TMC और भाजपा के बीच झड़पें बढ़ीं
हालात संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले, शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में कथित तौर पर धक्का-मुक्की हुई थी। वहीं, एक और सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि हुगली में हुए एक विरोध प्रदर्शन में उन्हें चोटें आई हैं, जिसे उन्होंने भाजपा के हंगामे से जोड़ा है। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि राज्य चुनावों के बाद से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है।