बंगाल में फिर बवाल! TMC सांसद के दफ्तर से लूटी बाढ़ राहत सामग्री, 'जय श्री राम' के नारों से गरमाई सियासत

TMC और भाजपा के बीच झड़पें बढ़ीं

हालात संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले, शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में कथित तौर पर धक्का-मुक्की हुई थी। वहीं, एक और सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि हुगली में हुए एक विरोध प्रदर्शन में उन्हें चोटें आई हैं, जिसे उन्होंने भाजपा के हंगामे से जोड़ा है। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि राज्य चुनावों के बाद से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है।