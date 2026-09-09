असम के LNIPE में छात्रा की मौत पर बवाल, सुविधाओं पर उठा सवाल

श्रुति के निधन के बाद LNIPE परिसर में छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज की मेडिकल सुविधाएं ठीक नहीं हैं और यहां स्थायी डॉक्टर न होने के कारण श्रुति के इलाज में काफी देर हो गई। वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों और छात्रों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए सुविधाओं में ठोस सुधार किए जाने चाहिए।