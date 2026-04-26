लखनऊ में दहला देने वाली वारदात, लिव-इन पार्टनर ने बेटी के सामने मां को मौत के घाट उतारा
लखनऊ में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक लिव-इन पार्टनर ने अपनी छोटी बेटी के सामने ही महिला की जान ले ली। यह खूनी वारदात घर में हुए किसी मामूली झगड़े के बाद हुई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाने में असमर्थता जताई।
लिव-इन पार्टनर हिरासत में
पुलिस ने आरोपी लिव-इन पार्टनर को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जो इस घटना की वजह हो सकते हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए पुलिस पड़ोसियों और अन्य गवाहों से पूछताछ कर रही है। इस बीच, जिस मासूम बेटी ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखा, उसे इस सदमे से उबारने के लिए विशेष देखभाल दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही घटना की पूरी तस्वीर साफ कर देंगे।