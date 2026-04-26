लखनऊ में दहला देने वाली वारदात, लिव-इन पार्टनर ने बेटी के सामने मां को मौत के घाट उतारा

लिव-इन पार्टनर हिरासत में

पुलिस ने आरोपी लिव-इन पार्टनर को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जो इस घटना की वजह हो सकते हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए पुलिस पड़ोसियों और अन्य गवाहों से पूछताछ कर रही है। इस बीच, जिस मासूम बेटी ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखा, उसे इस सदमे से उबारने के लिए विशेष देखभाल दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही घटना की पूरी तस्वीर साफ कर देंगे।