कलकत्ता हाई कोर्ट का मेसी कार्यक्रम में हुई अराजकता की जांच में दखल देने से इंकार

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, "पुलिस जांच और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में पूछताछ प्रारंभिक चरण में है और ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि जांच या पूछताछ में गड़बड़ी है, ऐसे में हम हस्तक्षेप करने और जांच-पड़ताल पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं।" कोर्ट ने SIT को लेकर कहा कि जांच पुलिस का वैधानिक अधिकार है और किसी पक्ष के मात्र अनुरोध पर जांच CBI को नहीं दे सकते।