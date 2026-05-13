दिल्ली-NCR: बारिश ने दी हल्की राहत, पर रात में आंधी-तूफान और गर्मी का अलर्ट देश May 13, 2026

बुधवार को दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हल्की बारिश और बादलों ने चिपचिपी गर्मी से थोड़ी राहत दी। IMD के मुताबिक, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुआ है, जो अक्सर मानसून से पहले देखने को मिलता है।

हालांकि, बारिश रुकने के बाद धूप फिर निकल आई और मौसम में हल्के बादल छाए रहने के साथ गर्मी बनी रही। दिन का तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि रात में यह 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।