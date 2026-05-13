दिल्ली-NCR: बारिश ने दी हल्की राहत, पर रात में आंधी-तूफान और गर्मी का अलर्ट
बुधवार को दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हल्की बारिश और बादलों ने चिपचिपी गर्मी से थोड़ी राहत दी। IMD के मुताबिक, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुआ है, जो अक्सर मानसून से पहले देखने को मिलता है।
हालांकि, बारिश रुकने के बाद धूप फिर निकल आई और मौसम में हल्के बादल छाए रहने के साथ गर्मी बनी रही। दिन का तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि रात में यह 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
IMD ने आज रात तूफानों की चेतावनी दी
IMD ने आज रात देर से आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की चेतावनी दी है, इसलिए सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहना ही समझदारी होगी। अब गुरुवार से पूरे हफ्ते धूप खिली रहेगी और तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 17-18 मई तक दिल्ली-NCR में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है।
हालांकि 15 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिख सकता है।