जम्मू-कश्मीर पर अल नीनो का शिकंजा, सर्दियों में भी सामान्य से ज्यादा रह सकता है तापमान

पिछले कुछ सालों में चिल्लई-कलां (साल के सबसे ठंडे दौर) के दौरान कम बर्फबारी हुई है। इसका असर अब स्थानीय जल संसाधनों पर दिखना शुरू हो गया है। अगर बर्फ कम गिरी और बारिश में भी देरी हुई, तो गर्मियों में पानी की उपलब्धता को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

विशेषज्ञों ने बताया है कि 21 दिसंबर से शुरू होने वाला कश्मीर का 40 दिन का सबसे सर्द दौर 'चिल्लई-कलां' में लगातार कई सालों से कम बर्फबारी हो रही है। इस कारण वहां की जल प्रणालियों पर काफी गहरा असर पड़ा है।