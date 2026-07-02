अमरनाथ यात्रा शुरू: बर्फानी बाबा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनता है

यह यात्रा श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा तक पहुंचाती है, जहां हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है।

श्रद्धालु इस यात्रा के लिए 2 रास्ते चुन सकते हैं - पहला है पारंपरिक और थोड़ा लंबा पहलगाम मार्ग, और दूसरा है छोटा लेकिन काफी कठिन बालटाल मार्ग। LG सिन्हा ने इस यात्रा को 'पवित्र मार्ग' कहा और सभी श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित, सार्थक और भगवान शिव के प्रति आस्था व समर्पण से भरी यात्रा की कामना की।