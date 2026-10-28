लद्दाख ने बदल दी खेती की तस्वीर, बना भारत का पहला पूरी तरह जैविक केंद्र शासित प्रदेश

यह बड़ी उपलब्धि लेह और कारगिल के स्थानीय किसानों और प्रशासन के आपसी तालमेल की वजह से संभव हो पाई है। रासायनिक खाद पर जुलाई में ही रोक लगा दी गई थी, जबकि जैविक खाद के विकल्प पहले ही किसानों को उपलब्ध करा दिए गए थे। पूरी तरह जैविक बनने से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही इससे लद्दाख के खास पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी और यह क्षेत्र टिकाऊ कृषि के लिए अपनी अलग पहचान बना पाएगा।