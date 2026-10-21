हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा क्यों सूख गई है?

नहर बंदी को लेकर अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ रखरखाव का काम है, ताकि कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए क्षेत्र को तैयार किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि धनतेरस तक पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि श्रद्धालुओं के पूजा-पाठ में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए अस्थायी व्यवस्थाएं भी की गई हं। कई श्रद्धालु अब भी बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर अपने अनुष्ठान पूरे कर रहे हैं।

एक श्रद्धालु संजय ने बताया कि कम पानी होने के बावजूद भी वे यहां आकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।