हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा क्यों सूख गई है?
हरिद्वार की हर की पौड़ी में फिलहाल पानी काफी कम हो गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। पिछले 20 दिनों से ऊपरी गंगा नहर की मरम्मत और सफाई का काम चल रहा है, जिस वजह से घाटों पर पानी का बहाव लगभग खत्म सा हो गया है। लोगों को अपनी पूजा-पाठ पूरी करने के लिए मग और छोटे लोटे का सहारा लेना पड़ रहा है।
धनतेरस तक सामान्य हो जाएगी पानी की आपूर्ति- अधिकारी
नहर बंदी को लेकर अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ रखरखाव का काम है, ताकि कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए क्षेत्र को तैयार किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि धनतेरस तक पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि श्रद्धालुओं के पूजा-पाठ में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए अस्थायी व्यवस्थाएं भी की गई हं। कई श्रद्धालु अब भी बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर अपने अनुष्ठान पूरे कर रहे हैं।
एक श्रद्धालु संजय ने बताया कि कम पानी होने के बावजूद भी वे यहां आकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।