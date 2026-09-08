लद्दाख के लिए छठी अनुसूची पर दिल्ली में मंथन: जमीन, नौकरी और संस्कृति को मिलेगा सुरक्षा कवच?

इससे पहले हुई बातचीत में पूर्ण राज्य के दर्जे की बजाय अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जे का प्रस्ताव आया था। नेता अभी भी पूर्ण राज्य के दर्जे को अपना दूरगामी लक्ष्य बताते हैं। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने 'लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स (नॉटोर नियमितीकरण नियम 2026) को हरी झंडी दी है। इसका उद्देश्य वास्तविक नॉटोर जमीन धारकों को मालिकाना हक दिलाना है। साथ ही प्रशासन ने 5 नए समेत सभी 7 जिलों के लिए हिल काउंसिल का भी ऐलान किया। कुछ लोगों का कहना है कि इन फैसलों में स्थानीय लोगों की पूरी भागीदारी नहीं थी।