लॉटरी किंग की पत्नी 5,863 करोड़ की मालकिन, तमिलनाडु की सबसे अमीर MLA बनीं

सैंटियागो मार्टिन का लॉटरी साम्राज्य जांच के घेरे में

लीमा रोज मार्टिन की अधिकतर संपत्ति उनके पति सैंटियागो मार्टिन के लॉटरी साम्राज्य से जुड़ी है, जिन्हें देश में 'लॉटरी किंग' के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा घोषित अचल संपत्तियों में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी शामिल है। राजनीति में नए चेहरे के तौर पर उनकी यह अपार दौलत एक बार फिर इस बात पर बहस छेड़ रही है कि चुनाव में पैसा कितना असर डालता है और इसके आगे क्या होगा।