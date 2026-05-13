लॉटरी किंग की पत्नी 5,863 करोड़ की मालकिन, तमिलनाडु की सबसे अमीर MLA बनीं
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2026 के चुनावों में AIADMK से जीतकर लीमा रोज मार्टिन तमिलनाडु की सबसे अमीर विधायक बन गई हैं। उनके चुनाव हलफनामे से पता चला है कि उनकी निजी संपत्ति 1,049 करोड़ रुपये है। वहीं, उनके परिवार की कुल संपत्ति 5,863 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस तरह, वे राज्य की राजनीति में एक नया और बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं।
सैंटियागो मार्टिन का लॉटरी साम्राज्य जांच के घेरे में
लीमा रोज मार्टिन की अधिकतर संपत्ति उनके पति सैंटियागो मार्टिन के लॉटरी साम्राज्य से जुड़ी है, जिन्हें देश में 'लॉटरी किंग' के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा घोषित अचल संपत्तियों में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी शामिल है। राजनीति में नए चेहरे के तौर पर उनकी यह अपार दौलत एक बार फिर इस बात पर बहस छेड़ रही है कि चुनाव में पैसा कितना असर डालता है और इसके आगे क्या होगा।