भारत दौरे पर आएंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग, ऊर्जा सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस

ली और मोदी का लक्ष्य 50 अरब डॉलर का व्यापार

दोनों नेता 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही, शिपबिल्डिंग, AI और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी बातचीत की जाएगी। भारत का दौरा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति ली सीधे वियतनाम जाएंगे। यह उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे इन अनिश्चित समय में पूरे एशिया के साथ दक्षिण कोरिया के संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं।