दिल्ली में हुई 'लक्ष्मी योजना' की शुरुआत, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये

इस योजना का लक्ष्य दिल्ली की करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वह अपने परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य हो। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से कोई एक पिछले 10 साल से दिल्ली का निवासी रहा हो। सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और चार-पहिया वाहन के मालिक इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी को 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट के जरिए मिलेंगे और 1,500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। पहली किस्त का भुगतान 28 अगस्त के आसपास होने की उम्मीद है।