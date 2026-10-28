इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों का हंगामा, न्यायाधीश के कक्ष में तोड़फोड़

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले ही जस्टिस भानोट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रखी थी। एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस भानोट ने एक वकील को अपमानित किया और वरिष्ठ वकील वीपी श्रीवास्तव का मजाक उड़ाया। पूरा मामला एक पुलिस अधिकारी के बैठने की जगह को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ। यह विवाद तब और बढ़ गया जब जस्टिस भानोट ने कथित तौर पर एक वकील को जेल भेजने का आदेश दिया और उससे माफी मांगने को कहा। एसोसिएशन का मानना है कि यह वकीलों के पेशे की गरिमा का उल्लंघन है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में सख्त कदम उठाने की अपील की है।