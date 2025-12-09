पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले वकील को दिल्ली की कोर्ट में चप्पलों से पीटा गया
क्या है खबर?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रहे न्यायमूर्ति बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर को मंगलवार को हमले का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने चप्पलों से पीटने की कोशिश की और उनके साथ अभद्रता की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें वकील किशोर हमलों से बचते हुए "सनातन धर्म की जय हो" नारे लगाते दिख रहे हैं।
घटना
घटना को लेकर नहीं आया कोई बयान
बताया जा रहा है कि घटना के समय कोर्ट परिसर में काफी लोगों की आवाजाही थी और सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया। हमला करने वाले का चेहरा वीडियों ने नहीं दिख रहा है। घटना को लेकर अभी तक जिला बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। वकील किशोर ने घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दी है या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले वकील पर हमला
देश के दलित CJI को जूता मारने वाले सनातनी वकील राकेश किशोर को भी कोई जूता मार गया है मै इसकी कड़ी निंदा करता हूँ #घोरकलजुग pic.twitter.com/cTU5EOXQul— अपूर्व اپوروا Apurva Bhardwaj (@grafidon) December 9, 2025
मामला
क्या है जूता फेंकने का मामला?
सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को एक सुनवाई के दौरान वकील राकेश ने अचानक अपना जूता निकालकर तत्कालीन CJI गवई की तरफ फेंकने का प्रयास किया। हालांकि, उसे मौके पर सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। CJI ने उसपर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है। आरोपी ने मीडिया में अपने किए पर कोई खेद नहीं जताया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसे निष्कासित कर दिया है।