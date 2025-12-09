पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले वकील को दिल्ली की कोर्ट में चप्पलों से पीटा गया

बताया जा रहा है कि घटना के समय कोर्ट परिसर में काफी लोगों की आवाजाही थी और सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया। हमला करने वाले का चेहरा वीडियों ने नहीं दिख रहा है। घटना को लेकर अभी तक जिला बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। वकील किशोर ने घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दी है या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है।

मामला

क्या है जूता फेंकने का मामला?

सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को एक सुनवाई के दौरान वकील राकेश ने अचानक अपना जूता निकालकर तत्कालीन CJI गवई की तरफ फेंकने का प्रयास किया। हालांकि, उसे मौके पर सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। CJI ने उसपर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है। आरोपी ने मीडिया में अपने किए पर कोई खेद नहीं जताया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसे निष्कासित कर दिया है।