कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का दिलासा, कहा- जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा जल्द बहाल होने की संभावना
क्या है खबर?
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होने की उम्मीद है। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में पत्रकारों से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार विचार कर रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दिए बयान को दोहराया कि उचित प्रक्रिया का पालन कर लोगों को उनका हक मिलेगा।
बयान
केंद्र सरकार कर रही है गंभीरता से काम- मेघवाल
मेघवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही उस पर निर्णय लिया जाएगा, पूरी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से की जाएगी। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोग डेढ़ साल से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्द ही इस बारे में फैसला सुनेंगे।" अगस्त 2019 में केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर, इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था।
कार्यक्रम
टेली-लॉ योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन
केंद्रीय मंत्री मेघवाल श्रीनगर में टेली-लॉ (DISHA) योजना के तहत एक क्षेत्रीय कार्यशाला का नेतृत्व करने आए थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित कानूनी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि, क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर उनकी टिप्पणियों ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के साथ निरंतर संवाद में है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है।