कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का दिलासा, कहा- जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा जल्द बहाल होने की संभावना

बयान

केंद्र सरकार कर रही है गंभीरता से काम- मेघवाल

मेघवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही उस पर निर्णय लिया जाएगा, पूरी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से की जाएगी। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोग डेढ़ साल से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्द ही इस बारे में फैसला सुनेंगे।" अगस्त 2019 में केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर, इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था।