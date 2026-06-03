NEET-UG पेपर लीक मामला: लातूर के उद्योग भवन में कोचिंग-हॉस्टल बंद करने का आदेश देश Jun 03, 2026

लातूर से छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने उद्योग भवन के उन औद्योगिक भूखंडों पर चल रही कोचिंग क्लासेज, हॉस्टल और बाकी गैर-औद्योगिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले के बाद लिया गया है, जिसमें रेनूकाई करियर सेंटर के मालिक शिवराज मोतेगांवकर को CBI ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये सभी गतिविधियां नियमों के मुताबिक चल रही थीं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।