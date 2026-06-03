NEET-UG पेपर लीक मामला: लातूर के उद्योग भवन में कोचिंग-हॉस्टल बंद करने का आदेश
लातूर से छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने उद्योग भवन के उन औद्योगिक भूखंडों पर चल रही कोचिंग क्लासेज, हॉस्टल और बाकी गैर-औद्योगिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले के बाद लिया गया है, जिसमें रेनूकाई करियर सेंटर के मालिक शिवराज मोतेगांवकर को CBI ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये सभी गतिविधियां नियमों के मुताबिक चल रही थीं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कोचिंग संचालक और नेताओं ने शुरू किया विरोध
प्रशासन के इस फैसले से कई लोग नाराज हैं। इनमें कोचिंग संचालक, स्थानीय व्यापारी और राजनीतिक नेता शामिल हैं। इन सभी का तर्क है कि उद्योग भवन हजारों छात्रों के लिए एक अहम सहारा है। कुछ नेताओं ने तो यह मांग भी की है कि इसे बंद करने के बजाय एक 'स्पेशल एजुकेशन जोन' घोषित किया जाए। वहीं, स्थानीय सहकारी समिति ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का मन बना लिया है।