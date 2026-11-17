CCTV ने खोली CRPF हमले की साजिश, रेकी करता दिखा आतंकी
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF की चौकी पर हमले से ठीक एक दिन पहले, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लतीफ भट्ट अपने साथी उमर निसार डार के साथ कुछ खास जगहों की रेकी कर रहा था। यह सब CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया।
CCTV फुटेज में दिख रहा है कि वे अपनी साजिश रचते हुए मीर बाजार और अखरन जैसे इलाकों में घूम रहे थे।
उमर निसार डार मारा गया, भट्ट बच निकला
डार के अचानक गायब होने के बाद उसके परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि डार पिछले कई महीनों से भट्ट को अपने यहां पनाह दे रहा था और उसकी मदद कर रहा था।
11 नवंबर को हुए हमले में 3 CRPF जवान घायल हुए थे। इस घटना के बाद डार एक दूसरे आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 16 नवंबर को चलाए गए एक सुरक्षा ऑपरेशन में डार को मार गिराया गया। हालांकि, इस दौरान भट्ट घायल होने के बावजूद भाग निकलने में कामयाब रहा। वह अब तक फरार है।
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