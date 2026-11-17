डार के अचानक गायब होने के बाद उसके परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि डार पिछले कई महीनों से भट्ट को अपने यहां पनाह दे रहा था और उसकी मदद कर रहा था।

11 नवंबर को हुए हमले में 3 CRPF जवान घायल हुए थे। इस घटना के बाद डार एक दूसरे आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 16 नवंबर को चलाए गए एक सुरक्षा ऑपरेशन में डार को मार गिराया गया। हालांकि, इस दौरान भट्ट घायल होने के बावजूद भाग निकलने में कामयाब रहा। वह अब तक फरार है।