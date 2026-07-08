दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा; शादी से लौट रहे परिवार पर काल बनकर टूटा ट्रेलर, 2 की मौत देश Jul 08, 2026

दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर कोटपुतली-बहरोड़ के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। राजस्थान में हुए इस भीषण हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक शादी में जा रहे परिवार की कार से टकरा गया। इस हादसे में कार चला रहे अंकित और उसमें सवार सीमा की मौके पर ही जान चली गई। कार में बैठी 6 से ज्यादा अन्य सवारियां, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, बुरी तरह घायल हो गईं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।