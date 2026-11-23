पुलिस इस हादसे की वजह पता लगाने में जुटी है और साथ ही इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने का काम कर रही है। दुर्घटना की खबर मिलते ही आपातकालीन दल तुरंत मौके पर पहुंचा। उन्होंने तेजी से बचाव कार्य शुरू किया और यात्रियों की मदद की, खासकर उन लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई जो गंभीर रूप से घायल थे। अधिकारी इस दुर्घटना के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश में हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है।