सूरत में विमान पर लेजर हमला, 2 हफ्तों में दूसरी घटना

जांचकर्ताओं को पता चला है कि यह लेजर बीम कैटारगाम इलाके से आई थी, जो शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। उन्हें आशंका है कि यह किसी पार्टी या बड़े कार्यक्रम से छोडी गई होगी। अब स्थानीय पुलिस उन सभी जगहों की जांच कर रही है, जहां इन दोनों घटनाओं वाली रातों को कोई जमावडा हुआ था। गौरतलब है कि इससे पहले भी सूरत हवाई अड्डे पर एक इंडिगो फ्लाइट को हरी लेजर बीम से ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि विमानों पर लेजर छोडना बेहद खतरनाक है।