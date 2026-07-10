उत्तराखंड में कुदरत का कहर: गंगोत्री हाईवे बंद, स्कूल ठप

IMD ने 15 जुलाई तक दी तूफान की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि 15 जुलाई तक गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। खासकर, 9 और 10 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। कई जिलों में अचानक आने वाली बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी देखा जा रहा है, जहां सड़कें भी बंद हो गई हैं और नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है।