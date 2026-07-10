उत्तराखंड में कुदरत का कहर: गंगोत्री हाईवे बंद, स्कूल ठप
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उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आने-जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, रुद्रप्रयाग जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।
IMD ने 15 जुलाई तक दी तूफान की चेतावनी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि 15 जुलाई तक गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। खासकर, 9 और 10 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। कई जिलों में अचानक आने वाली बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी देखा जा रहा है, जहां सड़कें भी बंद हो गई हैं और नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है।