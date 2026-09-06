सिक्किम में भूस्खलन: तीस्ता नदी की राह थमी, निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा
सिक्किम के मंगन जिले में 5-6 सितंबर को भारी भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन ने नाग फॉरेस्ट के पास बन रही नई सड़क के करीब तीस्ता और च्याकुंग नदियों के एक हिस्से को बंद कर दिया है। इसकी वजह से नागा-तोसा सड़क पर आवाजाही ठप हो गई है।
कई इलाके बाकी हिस्सों से कट गए हैं। भूस्खलन के कारण पानी जमा होने लगा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन तीस्ता पर रख रहा है नजर
स्थानीय अधिकारी हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं। नदियों में पानी का बहाव अभी भी जारी है, हालांकि तीस्ता नदी का पानी काफी गंदा दिख रहा है। फिलहाल, मुख्य चौकियों पर जलस्तर सामान्य बना हुआ है। हालांकि, टीमों को किसी भी अचानक बदलाव पर बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है और जरूरत पड़ने पर जोखिम वाले इलाकों के लोगों को फौरन अलर्ट कर सकती है।