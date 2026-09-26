अगस्त से सिक्किम में भूस्खलन का तांडव जारी, अब तक 107 लोग हुए बेघर

भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका के चलते सिंगलिटम में भी 9 और घरों को खाली कराया गया है। सरकार उन परिवारों को 1.30 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी, जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। जिन लोगों की जमीन चली गई है, उन्हें घर के साथ नई जमीन भी मिलेगी, जबकि जिनके पास अभी जमीन बची है, उन्हें सिक्किम हाउसिंग स्कीम के तहत नया घर बनाने में मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और अधिकारियों की सलाह का पालन करने की अपील की है।