करजत-लोणावला में भूस्खलन से 22 ट्रेनें रद्द, यात्री देखें अपडेट
करजत-लोणावाला घाट में हुए भूस्खलन ने मध्य रेलवे के कामकाज पर असर डाला है। इसकी वजह से 22 बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें मुंबई-पुणे, मुंबई-हैदराबाद और मुंबई-चेन्नई जैसे मशहूर रूटों की ट्रेनें भी शामिल हैं। ये ट्रेनें 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच रद्द रहेंगी, हालांकि कुछ ट्रेनों के लिए रद्द होने की तारीखें इस अवधि के भीतर अलग-अलग हो सकती हैं। रेलवे की टीमें रास्ते को ठीक करने में लगातार जुटी हैं, लेकिन फिलहाल इस हिस्से पर आवाजाही रोक दी गई है।
अपडेट्स के लिए सेंट्रल रेलवे ऐप चेक करें
रद्द हुई इन ट्रेनों में दक्कन क्वीन और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी जानी-मानी ट्रेनें भी शामिल हैं। यह भी ध्यान रखें कि कुछ ट्रेनों को सिर्फ तय दिनों के लिए ही रद्द किया गया है। इसलिए अगर आप जल्द ही सफर का कोई प्लान बना रहे हैं, तो सेंट्रल रेलवे के ऐप या वेबसाइट पर ट्रेन की समय-सारणी एक बार जरूर जांच लें। मरम्मत का काम अभी चल रहा है, ऐसे में समय-सारणी में बदलाव की पूरी संभावना है।