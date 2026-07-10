करजत-लोणावला में भूस्खलन से 22 ट्रेनें रद्द, यात्री देखें अपडेट देश Jul 10, 2026

करजत-लोणावाला घाट में हुए भूस्खलन ने मध्य रेलवे के कामकाज पर असर डाला है। इसकी वजह से 22 बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें मुंबई-पुणे, मुंबई-हैदराबाद और मुंबई-चेन्नई जैसे मशहूर रूटों की ट्रेनें भी शामिल हैं। ये ट्रेनें 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच रद्द रहेंगी, हालांकि कुछ ट्रेनों के लिए रद्द होने की तारीखें इस अवधि के भीतर अलग-अलग हो सकती हैं। रेलवे की टीमें रास्ते को ठीक करने में लगातार जुटी हैं, लेकिन फिलहाल इस हिस्से पर आवाजाही रोक दी गई है।