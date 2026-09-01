गुवाहाटी में भूस्खलन से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत
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गुवाहाटी के मथघरिया इलाके में मंगलवार को एक भयानक भूस्खलन हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इसी तरह उनका बेटा घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब पूरा परिवार सो रहा था। दरअसल, मंगलवार से ही इलाके में लगातार बारिश हो रही थी।
दिहाड़ी मजदूर था मथघरिया का परिवार
मरने वालों में पति-पत्नी और उनकी बेटी शामिल थीं। घायल बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यह परिवार मथघरिया में कई सालों से रह रहा था और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंगलवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ही इस भूस्खलन की वजह बनी।