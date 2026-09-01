गुवाहाटी में भूस्खलन से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत

मरने वालों में पति-पत्नी और उनकी बेटी शामिल थीं। घायल बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यह परिवार मथघरिया में कई सालों से रह रहा था और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंगलवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ही इस भूस्खलन की वजह बनी।