ओडिशा पर चक्रवाती तूफान का साया, सूखे आंध्र प्रदेश को दोहरी मार का खतरा

मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि अंडमान सागर में जल्द ही कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। 19 सितंबर तक इसके विकसित होने की आशंका है, जिसके बाद यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है। अनुमान है कि 21 सितंबर के आसपास यह ओडिशा के पास तट से टकराएगा। अगर ऐसा होता है, तो 19 से 23 सितंबर के दौरान आंध्र प्रदेश में जमकर बारिश हो सकती है।