ओडिशा पर चक्रवाती तूफान का साया, सूखे आंध्र प्रदेश को दोहरी मार का खतरा
देश
मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि अंडमान सागर में जल्द ही कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। 19 सितंबर तक इसके विकसित होने की आशंका है, जिसके बाद यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है। अनुमान है कि 21 सितंबर के आसपास यह ओडिशा के पास तट से टकराएगा। अगर ऐसा होता है, तो 19 से 23 सितंबर के दौरान आंध्र प्रदेश में जमकर बारिश हो सकती है।
आंध्र प्रदेश में मानसून की बारिश में 42 प्रतिशत की कमी
इस साल के मानसून में आंध्र प्रदेश पहले से ही बारिश की कमी से जूझ रहा है। राज्य में 42 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, जो पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी कमी है। अब संभावित चक्रवाती तूफान के आने से और भी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे अगले एक हफ्ते में राज्य के लोगों और कारोबारियों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।