भगोड़े वाले बयान पर ललित मोदी ने माफी मांगी, कहा- बयान को गलत समझा गया

बयान क्या कहा था मोदी ने? लंदन में कारोबारी विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए मोदी ने लिखा था, 'चलिए भारत में इंटरनेट पर फिर से धूम मचाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो, मेरे दोस्त विजय माल्या। लव यू।' वीडियो में मोदी को बोल रहे थे, "हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े।" माल्या भी हंसते हुए नजर आते हैं। मोदी ने माल्या के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेलग्रेव स्क्वायर स्थित अपने आवास पर पार्टी दी थी।

जवाब विदेश मंत्रालय ने दिया था जवाब मोदी का वीडियो सामने आने के बाद इसकी काफी आलोचना हुई थी। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, "हम भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उनकी वापसी के लिए संबंधित देशों के संपर्क में हैं। प्रक्रिया जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, इनमें से कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के कई चरण शामिल होते हैं।"

