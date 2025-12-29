भगोड़े वाले बयान पर ललित मोदी ने माफी मांगी, कहा- बयान को गलत समझा गया
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने सोमवार को अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी है, जिसमें वह खुद को सबसे बड़ा भगोड़ा बताते हुए भारतीय कानून का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, खासकर भारत सरकार की, जिसके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत और सम्मान है, तो मैं माफी चाहता हूं। बयान को गलत समझा गया। फिर, मेरी तरफ से गहरी माफी।'
बयान
क्या कहा था मोदी ने?
लंदन में कारोबारी विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए मोदी ने लिखा था, 'चलिए भारत में इंटरनेट पर फिर से धूम मचाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो, मेरे दोस्त विजय माल्या। लव यू।' वीडियो में मोदी को बोल रहे थे, "हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े।" माल्या भी हंसते हुए नजर आते हैं। मोदी ने माल्या के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेलग्रेव स्क्वायर स्थित अपने आवास पर पार्टी दी थी।
जवाब
विदेश मंत्रालय ने दिया था जवाब
मोदी का वीडियो सामने आने के बाद इसकी काफी आलोचना हुई थी। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, "हम भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उनकी वापसी के लिए संबंधित देशों के संपर्क में हैं। प्रक्रिया जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, इनमें से कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के कई चरण शामिल होते हैं।"
जानकारी
लंदन में हैं मोदी और माल्या
माल्या ओर मौदी दोनों भगोड़ा घोषित हैं। माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। वह 2016 में भारत से भाग गए थे। मोदी पर IPL से जुड़े भ्रष्टाचार का आरोप है। उन्होंने 2010 में भारत छोड़ा था। दोनों लंदन में हैं।