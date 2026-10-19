भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को अस्पताल से छुट्टी मिली

आडवाणी सिर्फ एक राजनेता नहीं हैं। उन्होंने ही भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी और मजबूत पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे पार्टी के अध्यक्ष और भारत के उप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं।

हाल के महीनों में यह पहली बार नहीं है, जब आडवाणी को अस्पताल में भर्ती कराया गया हो।

इस साल मई में भी उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इससे पहले, दिसंबर 2024 में भी वह इसी अस्पताल की ICU में भर्ती रहे थे। उस दौरान न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में उनकी चिकित्सकीय देखभाल और जरूरी जांच की गई थी।

